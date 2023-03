ADFC-Radreiseanalyse Urlaub auf zwei Räder – es geht wieder bergauf bei Radreisen

Die Zahlen bei längeren Radreisen haben demnach fast das Vor-Corona-Niveau erreicht, heißt es in dem Bericht. So machten 2018 5,5 Millionen Menschen Reisen mit dem Rad. Im Corona-Jahr 2020 sanken die Zahlen auf 3,5 Millionen und liegen 2022 nun wieder bei 4,6 Millionen Radurlaubern. Deutschland sei ein Radreiseland so das Fazit des ADFC. 38 Millionen Menschen in Deutschland hätten im Jahr 2022 mindestens einen Tagesausflug mit dem Rad gemacht.