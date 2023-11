Ticktes verfügbart Promi-Darts-WM kommt nach Düsseldorf

Nur drei Tage nach dem Finale der PDC World Darts Championship tritt der neue Weltmeister bei der „Promi-Darts-WM“ an und kann im neuen Jahr direkt seinen zweiten Titel gewinnen. Anfang Januar 2024 treten der neue Weltmeister und die Darts-Elite wieder gemeinsam mit Prominenten gegeneinander an. Los geht es am Samstag, 6. Januar, um 20.15 Uhr im Maritim-Hotel in Düsseldorf.