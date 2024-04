Exklusive Übernachtungen in NRW Mythos Grand Hotel

Düsseldorf · Egal ob das glanzvolle Ritz in Paris oder das berühmte Adlon in Berlin: Grand Hotels stehen seit jeher für den Inbegriff des Luxus. Auch in NRW finden sich einige opulente Häuser. Welche das sind – und woran man die Qualität eines solchen Hotels erkennt.

22.04.2024 , 11:34 Uhr

Das Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch-Gladbach beherbergt unter anderem das Zwei-Sterne-Restaurant “Vendôme“ (Archivfoto). Foto: dpa-tmn/Grandhotel Schloss Bensberg