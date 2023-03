Großbritannien Zum Inselfürsten mit dem Traktor

Guernsey · Der Insel-Zwergstaat Sark im Ärmelkanal zeigt sich als Idyll. Doch rasch wird klar, was für ein schräger Ort er ist – so sonderbar, dass man sich ständig wundert, und doch zugleich so liebenswert, dass man nicht wieder gehen möchte.

Der öffentliche Nahverkehr auf der Insel Sark findet mithilfe eines Traktors statt. Foto: Carsten Heinke

Von Carsten Heinke