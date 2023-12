Aschewolke in West-Sumatra Elf Wanderer nach Vulkanausbruch in Indonesien tot aufgefunden

Nach einem Vulkanausbruch im Westen Indonesiens sind elf Wanderer tot aufgefunden worden. Von „26 Menschen, die nicht evakuiert wurden, haben wir 14 gefunden, drei wurden lebendig gefunden und elf tot“, sagte Abdul Malik von der Rettungsbehörde Padang am Montag. Mount Marapi auf der Insel Sumatra war am Sonntag ausgebrochen und hatte eine 3000 Meter hohe Aschewolke in den Himmel geschleudert.