Erwin Keil aus der Südstadt Der Hundertjährige, der alle Kontinente bereiste

Erwin Keil wurde am 22. April 1924 in Piltsch in Oberschlesien geboren. Auf dem Hof der Eltern wuchs er mit der Landwirtschaft auf und wurde Bauer. Mit 18 ging er zum Militär und gleich nach dem Krieg in amerikanische Gefangenschaft. Danach war der Weg zurück in den Osten keine Option. Bei einem Landwirt im Kreis Lübbecke arbeitete und lebte er drei Jahre, bis er schließlich in der Südstadt landete, wo er „beim Blattmetall“ eine Arbeit fand und sich zum Werksmeister hocharbeitete.