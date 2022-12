Auch der Besuch der Christmetten nimmt ab Wenn die Heilige Nacht Privatsache wird

Was für Zeiten waren das! Als am fortgeschrittenen Heiligabend wenigstens ein und mitunter murrendes Familienmitglied vorausgeschickt wurde, um für den Rest der Sippe ein paar Plätze in der Kirchenbank „zu sichern“. Nicht zu weit vorne bitte, aber bloß nicht hinten, wo man nichts sieht und nichts versteht, also irgendwo dazwischen. So etwa lauteten die deutungsfähigen Ansagen. Was für Zeiten also – mit gut besuchten Gotteshäusern wenigstens in der Heiligen Nacht.