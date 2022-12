Übersicht für die Festtage 2022 in Krefeld Gottesdienste an Weihnachten - alle Termine

Weihnachten ist ein wichtiges Fest im christlichen Glauben und wird entsprechend gefeiert. Es ist das Fest der Liebe, der Familie und der Besinnlichkeit. Die Christen feiern an Weihnachten, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, in einem Stall in Betlehem geboren wurde. Diese Geschichte wird oft in den Kindermetten am Nachmittag des Heiligen Abends erzählt – meist in einem Krippenspiel, das von Kindern aufgeführt wird. Viele Senioren, Eltern und Großeltern, Tanten und Onkel, besuchen lieber diese früheren Feiern, weil nach dem Besuch des Gottesdienstes gemeinsam mit den Kindern die Bescherung unter dem Weihnachtsbaum stattfinden kann.