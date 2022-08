Home.Alpen-Festival 2022: Vier Religionen rufen zusammen zum Frieden auf​

Alpen Das Home.Alpen-Festival ging am Sonntag mit einem Gottesdienst weiter. Vier Weltreligionen waren daran beteiligt. Vor allem ein Weltkriegsüberlebender fand berührende Worte.

Mit einem Friedensfest klang das Home.Alpen-Festival am Sonntag aus. Noch einmal hatte sich der bunte Chor auf der Bühne versammelt, deutete mit dem Titel „Wir suchen Frieden“ stimmgewaltig an, worum es an diesem Sonntag geht. Vertreter von vier Glaubensrichtungen widmeten sich persönlich oder mit einer Botschaft an die rund 200 Besucher. Dazu brachten Pfadfinder das Friedenslicht auf die Bühne.