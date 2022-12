Nach Ticket-Betrug Mexikos Präsident bittet Bad Bunny um Gratis-Konzert

Bad Bunny („Un Verano Sin Ti“) trat am vergangenen Freitag in Mexikos Hauptstadt auf, doch mussten Tausende Fans mit korrekt erworbenen Konzertkarten draußen bleiben. Ticketmaster Mexico erklärte, es habe 4,5 Millionen Anfragen für nur 120.000 verfügbare Sitzplätze gegeben. Daraufhin sei eine beispiellose Zahl von gefälschten Tickets an den Eingangstoren angeboten worden. Die Lage habe zu „vorübergehenden Störungen im Ticket-Lesesystem“ geführt, was wiederum leider die Anerkennung von rechtmäßigen Tickets kurzzeitig beeinträchtigt habe. Bereits im November hatte der Konzertanbieter Ticketmaster mit Problemen für Wirbel gesorgt - und den Vorverkauf für Taylor Swift-Konzerte gestoppt.