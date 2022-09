111.235 Menschen weniger : Erneut hohe Zahl an Kirchenaustritten in NRW

Erneut hohe Zahl an Kirchenaustritten in NRW

Düsseldorf Die Zahl der Kirchenaustritte in NRW steuert auch in diesem Jahr auf einen Höchstwert zu. Nach den ersten sechs Monaten haben 111.235 Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland den Kirchen den Rücken gekehrt. Das gab das NRW-Justizministerium bekannt.

Im gesamten Jahr 2021 waren es 155.322 gewesen - so viele wie nie zuvor. Zehn Jahre früher gab es in NRW nur gut ein Drittel so viele Austritte, nämlich 57.358. Die Aufstellung unterscheidet nicht zwischen katholischer und evangelischer Kirchenzugehörigkeit.