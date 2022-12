James Camerons „Avatar - The Way of Water“ Hightech-Spektakel mit moralischer Botschaft

Was für das Publikum ein cineastisch-touristisches Vergnügen ist, wird für die Familie zum schwierigen Integrationsprozess. Ihre Fähigkeiten als Waldbewohner sind in diesem Biotop wertlos. Ihre Arme haben keine Schwimmhäute, die schmalen Schwänze sind als Unterwasserruder ungeeignet, und anders als die Einheimischen können die Geflüchteten beim Tauchen nur wenige Minuten die Luft anhalten. Ausführlich widmet sich der Film vor allem aus der Sicht der Kinder dieser schwierigen Adaption an eine vollkommen fremde Umgebung und verhandelt damit ganz irdische Probleme im fantastischen Raum. Denn auch wenn in diesem „Avatar“ ausnahmslos Charaktere in Na‘vi-Gestalt die Hauptrollen spielen und Stars wie Zoe Saldaña, Sigourney Weaver und Kate Winslet im Performance-Capture-Verfahren nur noch als gerenderte Versionen ihrer selbst vage zu erkennen sind, ist die Welt von „The Way of Water“ ein ausschweifender (und wenig subtiler) metaphorischer Raum für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres Planeten.