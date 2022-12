Neue Gedichte von Horst Ewert Auf Zehenspitzen durch das Jahr

In dem zartblauen Band dreht sich – unterteilt in sechs Abschnitte – viel um die Natur, die Jahreszeiten, um die Partnerin eines gemeinsamen Lebens. Natürlich auch um Stimmungen, diejenige eines Einzelnen und solche, die von Ereignissen hervorgerufen wurden. Aus einem heiteren, beinahe albernen Gedankenspiel blickt dann ganz unvermittelt der Lebensernst des Autors. „Gut haben‘s die Quallen“, heißt es dort, „die niemals beim Fallen in Ermanglung von Knochen Tentakeln gebrochen.“ Allerdings: Wer knochenlos lebt, kann auch kein Rückgrat zeigen. Ohne Rückgrat aber wäre das Leben von Horst Ewert gewiss anders verlaufen.