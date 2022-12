Langenfeld/Monheim Weihnachtsgottesdienste in den Gemeinden

Weitere Gottesdienste für Familien gibt es um 16 Uhr in St. Maria Rosenkranzkönigin und um 16.30 Uhr in St. Martin; beide mit Kinderchor; 17.30 Uhr St. Josef Mette am Markt; 18 Uhr Christus König Christmette in koreanischer Sprache; 18 Uhr St. Mariä Himmelfahrt Christmette in kroatischer Sprache; 18 Uhr St. Maria Rosenkranzkönigin Christmette; 18.30 Uhr St. Paulus Christmette; 22 Uhr St. Josef Christmette; 22 Uhr St. Mariä Himmelfahrt Christmette mit Kirchenchor; 23.58 Uhr St. Martin Christmette