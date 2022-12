Klassiker unter den Bilderbüchern Ein Regenbogenfisch schwimmt um die Welt

Er hat Herzen erobert und Türen geöffnet. Er spricht 50 Sprachen von Faröisch bis Vietnamesisch. Deshalb kennt ihn so gut wie jedes Kind. Abenteuer hat er bestanden in der Tiefsee, teilen und verlieren gelernt. Neuerdings hegt er ein gesundes Misstrauen gegen einen „Mitschwimmer“, der die erwachsenen Leser verdächtig an Donald Trump denken lässt. Vor 30 Jahren tauchte der erste „Regenbogenfisch“ auf.