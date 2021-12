Einstimmung auf die Weihnachtszeit : Die elf schönsten Wintermärchen

„Die Schneekönigin“ ist eines der längsten Märchen von Hans Christian Andersen. Foto: akg-images / dpa

Wenn nicht jetzt, wann dann wäre eine gute Zeit für die Reise der kleinen Gerda, das pfiffige Rotkehlchen und den Nussknacker! Für lange Winterabende ist hier eine Auswahl der schönsten Märchen zum Lesen, Vorlesen und Lauschen.

Es war einmal eine Literaturform, die galt den einen als kindlich und naiv, den anderen als grausam und brutal. Dabei hatte sie nur ihre eigenen Gesetze. Dazu gehörten: eine Heldin oder ein Held sowie ein Abenteuer, das es zu bestehen galt. Die „Challenge“ – auf Neudeutsch ausgedrückt – bewegte sich meist im namenlosen Ort und Raum und wurde erzählt in einfacher Sprache.

Der Märchen „Die Sterntaler“ von den Brüdern Grimm erzählt vom Aufbruch in eine bessere Welt. Foto: akg-images / dpa

Die Helden lebten in einer Welt der klaren Rollenverteilung von Gut und Böse, Tapfer und Feige, Arm und Reich, Schön und Hässlich. Sie trafen sprechende Tiere und Gegenstände, gingen durch Gefahren, sahen Wunder und lebten oft glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und obwohl sie so einfach gestrickt sind, bieten sie ihren Lesern Bilder, Erklärungen, Analogien und Deutungen im Übermaß. 2016 wurden sie zum immateriellen Kulturerbe erklärt und liefern bis heute den Stoff für gemütliche Abende, mit Kerzenlicht, Königen und Knilchen.

„Hänsel und Gretel“ ist ein klassisches Weihnachtsmärchen. Foto: akg-images / dpa

Info Tipps zum Lauschen, Lesen oder Verschenken „Andersens Wintermärchen“,illustriert von Anastassija Archipowa, Esslinger-Verlag, 88 Seiten, 18 Euro. „Die schönsten Wintermärchen“, herausgegeben von Gesine Dammel, Insel-Verlag, Taschenbuch, 227 Seiten, 10 Euro. „Wir warten auf Weihnachten mit den schönsten Wintergeschichten aus aller Welt“, hg. von Dawn Casey, gelesen von Anna Carlsson und Andreas Fröhlich, cbj-audio, Spielzeit 2 Std. 35 Min., 10,97 Euro. „Märchenhafte Weihnacht: Wintermärchen aus aller Welt“, Wunderhaus-Verlag, 64 Seiten, 16,98 Euro. „Zauberwelt der Märchen. Die schönsten Wintermärchen“, Contendo Media, Audio-CD 80 Minuten, 4,99 Euro. „Nussknacker und Mausekönig“, bibliophile Geschenkausgabe des Weihnachtsbuch-Klassikers nach E.T.A. Hoffmann, Illustrationen von Robert Ingpen, 144 Seiten, 25 Euro. „Tomte Tummetott“, von Astrid Lindgren, Oetinger-Verlag, 40 Seiten, 15 Euro.

„Frau Holle“ (1812) – Brüder Grimm

Der Klassiker aus England: Charles Dickens „A Christmas Carol“ erzählt von der Wandlung des geizigen Scrooge. Foto: Ann Ronan Picture Library / dpa

Eine bezaubernde und so gänzlich unmeteorologische Erklärung für den Schnee war selten. „Du musst nur achtgeben, dass du mein Bett gut machst. Du musst es fleißig aufschütteln, dass die Federn fliegen. Dann schneit es in der Welt“, sagt Frau Holle der schönen Marie. Die gütige alte Frau mit den großen Zähnen wird oft als die germanische Erd- und Himmelsgöttin Hulda verstanden; sie schlägt den Bogen von der Sagenwelt zum Grimmschen Märchen. Und wer könnte sich schon der oberflächlichen Moral verschließen? Hier gibt es keine Gerechtigkeitslücke: Die warmherzige, fleißige und hilfsbereite Goldmarie wird belohnt, die fiese und faule Pechmarie. bekommt ihr Fett weg.

„Das Gewicht der Schneeflocke“ (2013) – Frederik Vahle

Ein Mini-Märchen. Der Liedermacher und Autor lässt die Tiere im Wald über die Leichtigkeit und Stärke der Schneeflocken philosophieren. Kurz und poetisch.

„Die Sterntaler“ (1819) – Brüder Grimm

Noch ein kurzes Märchen für kalte Nächte, dessen Bildmotive jeder kennt. Für das arme Waisenmädchen fallen die Sterne vom Himmel. Es wird versorgt, weil es ein gutes Herz hat. „Die Sterntaler“ tragen eine wahrhaft christliche Botschaft: Der barmherzige und großzügige Menschen, der den Bedürftigen gibt, obwohl er selbst kaum etwas besitzt, wird am Ende reich belohnt.

„Weihnachten in der Vorratskammer“ – Paula Dehmel (1862-1918)

Eine tierisch niedliche Geschichte hat die Schriftstellerin geschrieben. Die Maus Kiek mit Großfamilie im Schlepptau fällt in die Speisekammer ein und feiert ein rauschendes Fest. Die Menschen finden am nächsten die verräterischen Spuren der Nager und beschließen, ihren tierischen Mitbewohnern eine Freude zu machen. Paula Dehmel schrieb Gedichte und Märchen für Kinder. Zuneigung und Achtsamkeit für das „kleine Volk“ zeigen sich in ihrer humorvollen Geschichte, in der manche Maus menschliche Züge trägt.

„Eine Weihnachtsgeschichte“ (1843) – Charles Dickens

„Marley war tot, damit wollen wir anfangen.“ So beginnt die erste Strophe von Charles Dickens „A Christmas Carol in Prose. Being a Ghost-Story of Christmas“. 1843 wurde sie veröffentlicht, unzählige Raubkopien, Filme, Theaterstücke, Hörspiele und Parodien später ist das sozialkritische Stück in den Olymp der Weihnachtsklassiker aufgestiegen, wenn es nicht sogar die bekannteste Weihnachtsgeschichte weltweit ist. Als „Humbug“ bezeichnet der geizige Geschäftsmann Ebenezer Scrooge Weihnachten, Güte und Mitgefühl – bis ihm drei die Geister der Weihnacht erscheinen und ihn zu einem besseren Menschen machen. Ebenezer Scrooge hat sogar für eine bekannte Comic-Figur Pate gestanden: Dagobert Duck.

„Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“ (1845) – Hans Christian Andersen

So schön, so eindringlich und so traurig ist dieses Märchen, das man es kaum mehr vergisst. Eine gute Portion Sozialkritik steckt darin. Kein Wunder und keine Wendungen retten das Kind, das sich in der Silvesternacht nicht heim wagt, weil es keine Schwefelhölzer verkauft hat. Frierend zündet es erst ein und dann mehrere Schwefelhölzer an. Im Schein der Flammen sieht es Festtagsszenen und steigt an der Hand seiner Großmutter in den Himmel hinauf.

„TomteTummetott“ (1960) – Astrid Lindgren

Dieser kleine ehrenwerte Wichtel hat schon viele Leser verzaubert. Nachts, im Winter, wenn der Hof im Schnee versinkt, dann schleicht Tomte Tummetott auf leisen Sohlen durchs Haus und flüstert den Tieren und Menschen Wichtelworte ins Ohr. Er macht ihnen Hoffnung, dass der Frühling bald kommt. Die rührende Geschichte basiert auf dem Gedicht „Tomten“ von Viktor Rydberg. Übrigens hat der liebenswerte Weihnachtswicht nur in der deutschen Übersetzung einen Nachnamen. Im Original heißt es einfach: „Tomte“.

„Der Schneemann“ (1921) – Manfred Kyber

Was passiert, wenn sich ein sehr gewöhnlicher Schneemann in ein Schnee-Elfchen verliebt? Sein Herz wird heiß. Und sind wir nicht alle schon einem griesgrämigen alten Eiszapfen begegnet? Nicht ganz so bekannt, aber voller Herzschmerz ist dieses Märchen des Schriftstellers Manfred Kyber.

„Hänsel und Gretel“ (1812) – Brüder Grimm

Was wären wir ohne Lebkuchenhäuser im Advent! Und ohne Humperdincks Märchenoper, die erstmals am 23. Dezember 1893 in Weimar aufgeführt wurde! Über die Gründe, warum „Hänsel und Gretel“ Weihnachtsklassiker wurde, wird trefflich spekuliert. War es am Ende alles Zufall? Das reichhaltige Essen im Knusperhaus allein – Sinnbild für den Festtagsschmaus – dürfte nicht ausreichen. Verirren kann man sich allerdings in den Lesarten des beliebten Märchens: Ernährungsratgeber, tiefenpsychologische Studie, pädagogisches Erklärungsmuster zum Erwachsen-Werden ... Fest steht: „Hänsel und Gretel“ fasziniert. Einfach mal wieder lesen.

„Nussknacker und Mausekönig“ (1816) – E.T. A. Hoffmann

Nussknacker mit grimmigen Gesichtern begegnen einem gerade an vielen Ecken als Weihnachtsdeko. Aber schauen die Holzfiguren nur wegen der harten Nüsse so verbissen? E.T.A. Hoffmanns Märchen liefert dazu eine traumhafte Erzählung, die am Weihnachtsabend unterm Gabentisch beginnt, hinüber driftet in das Reich der Fantasie zu einer Schlacht von Husaren und Mäusen, inklusive böser Hexe und verwunschenem Prinz, der durch die Kraft der Liebe erlöst wird. Zwischen Traum und Realität bewegt sich dieser Klassiker, der die Grundlage für Tschaikowskis berühmtes Ballett „Der Nussknacker“ bildete. Allerdings ist Hoffmanns Märchen viel komplexer, was die Rolle des Onkels Drosselmeier und die Feindschaft zwischen Mausekönig und Nussknacker angeht.

„Die Schneekönigin“ (1846) – Hans Christian Andersen

Zugegeben, für ein Märchen ist „Die Schneekönigin“ lang. In sieben Geschichten ist das komplexe Kunstmärchen des dänischen Dichters unterteilt, das unter anderem – sehr lose – einige Motive für die erfolgreichen Computeranimationsfilme „Die Eiskönigin“ liefert. Eine Verbeugung vor dem Dichter sind die Namen in den „Eiskönigin“-Filmen: Hans, Kristoff, Anna und Sven stecken im Namen „Hans Christian Andersen“. Anna und Elsa gibt es in Andersens Märchen nicht. Aber um grenzenlose Freundschaft geht es auch im Original: Die mutige Gerda sucht ihren Freund Kay, der von der Schneekönigin entführt wurde. Dessen Herz ist durch einen Spiegelsplitter zu einem Klumpen Eis geworden. Sowieso erklärt Andersen mit einem Bild das Böse in der Welt. Es ist der Spiegel des Kobolds, der den Blick für Gut und Böse verkehrt und die Herzen gefrieren lässt.

„Das kleine Rotkehlchen“ – Volkssage aus Schottland