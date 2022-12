Kirche in Leichlingen Abendliches Adventsglühen lockt viele Besucher

Auch für Heiligabend kündigt die Gemeinde bereits jetzt ihre Gottesdienste an: 14.30 Uhr Gottesdienst mit Diakonin Schütz im Altenzentrum Hasensprung, 14.30 Uhr Krabbelgottesdienst mit Pfarrerin Manderla in der ev. Kirche Leichlingen, 16 Uhr Open-Air-Gottesdienst mit Diakonin Schütz und den Bläsern der Kantorei in St. Heribert, 16 Uhr Gottesdienst für Familien mit Pfarrerin Manderla in der ev. Kirche Leichlingen, 18 Uhr Christvesper mit Pfarrer Görn in der ev. Kirche Leichlingen, 23 Uhr Christmette mit Vikarin Kenntner und dem Figuralchor in der ev. Kirche Leichlingen.