Tanzpremiere in Wuppertal : Glücksritter und Stuhlstapler im Sturm der Zeiten

Das Stück „Schlafende Frau“ von Rainer Behr erlebt seine Uraufführung im Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Der Abend bietet einige heitere Momente.

Mitten im Lockdown begannen die Proben zu „Schlafende Frau“, die Premiere wurde mehrfach verschoben. Kein Wunder also, dass sich die Folgen von Corona für den Menschen in dem neuen Stück des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch widerspiegeln: psychische Störungen durch Vereinzelung, Armut, Technik-Wahn, Zukunftssorgen, Angst vor der Apokalypse. Es sind nicht gerade heitere Szenen, die Rainer Behr hier auf zweieinhalb Stunden (inklusive Pause) ausbreitet.

Behr versammelt Sinnsucher und Glücksritter, Müllsammler, Eigenbrötler, Gestrandete, Wutbürger, Stuhlstapler, Boxchampions und Karrierefrauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Die titelgebende „Schlafende Frau“ ruht auf einer Liege, während ein Mann (Andrey Berezin) in einer Art Werkstatt, abgeschottet von der Außenwelt, vor sich hinbrütet und über Zeit und Erinnerung sinniert. Wie zufällig ergibt sich die singuläre Bewegung seines Arms, auf die dann der ganze Körper folgt und sich so ein erster Tanz herausschält. Häufig findet man in den folgenden Soli dieses Ablösen einzelner Gliedmaßen, so als würde der Körper als Ganzes nicht mehr zusammenpassen – dysfunktional nicht nur der Geist, abgelöst von der Realität.