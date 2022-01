Berufung am Landgericht : Nach Unfall: Verfahren gegen Solinger wird eingestellt

Solingen/Wuppertal Nach einem Verkehrsunfall im vergangenen Sommer wurde ein 31-jähriger Solinger vom Amtsgericht wegen fahrlässiger Körperverletzung zunächst verurteilt.

Der eine war mit einem getunten BMW unterwegs. Der andere mit einer geliehenen „Harley“, um die Freundin in Monheim zu einer Motorradtour abzuholen. Beide begegneten sich am Abend des 23. Juli 2020 auf dem Balkhauser Weg. Es dämmerte schon, als der BMW-Fahrer in Höhe der Einmündung zum Hästener Weg zum Überholvorgang angesetzte. Was dann geschah – dazu gibt es vor dem Landgericht in Wuppertal unterschiedliche Wahrnehmungen. Nur eines ist klar: Der BMW hatte noch versucht, dem Gegenverkehr auszuweichen. Dabei kam der Wagen von der Fahrbahn ab – das Auto wurde in die Böschung geschleudert. Derweil hatte der Motorradfahrer seine Harley zum Stehen gebracht, um nach den BMW-Insassen zu schauen. Die kamen ihm entgegen und waren nur leicht verletzt. Die herbeigeeilten Rettungssanitäter brachten den 31-jährigen Solinger und dessen Freundin ins Krankenhaus, von dort waren beide noch am gleichen Abend entlassen worden.