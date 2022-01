Vor dem Kölner Landgericht : Woelkis früherer Kirchenrichter sagt in Missbrauchsprozess aus

Köln In Köln steht ein Priester wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht. Nun sagt ein ehemaliger Funktionär des Erzbistums als Zeuge aus. Dabei könnte es auch um die Frage gehen: Hätte die Kirche das verhindern können?

Der frühere Kirchenrichter des Erzbistums Köln, Günter Assenmacher, sagt am Donnerstag (11.30 Uhr) als Zeuge in einem Missbrauchsprozess aus. Angeklagt vor dem Landgericht Köln ist ein katholischer Priester, der in den 1990er Jahren in Gummersbach seine drei Nichten im Kindesalter missbraucht haben soll. Außerdem soll der Geistliche im Jahr 2011 in Wuppertal eine Elfjährige missbraucht haben, als sie mit einer Freundin bei ihm zu Besuch war. Während des Prozesses haben sich weitere Verdachtsfälle ergeben.