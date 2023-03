Beste Darsteller Diese Schauspieler wurden 2023 mit einem Oscar ausgezeichnet

Der Schauspieler Ke Huy Quan ist mit dem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden. Der 51-Jährige erhielt den Preis in Los Angeles für seine Leistung in „Everything Everywhere All at Once“. In der Science-Fiction-Actionkomödie spielt der in Vietnam geborene und in den USA lebende Schauspieler einen Mann, der gemeinsam mit seiner Frau einen Waschsalon in den USA betreibt und plötzlich zwischen mehreren Paralleluniversen hin- und her reist.