Netflix und Co. Wo man die Oscar-Gewinner streamen kann

Für ihren Hit „What Was I Made For“ aus dem Film „Barbie“ holt sich Billie Eilish gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas O’Connell den Oscar. In dem Film von Greta Gerwig wird die „Barbiewelt“ kreiert, in welcher das Leben für alle Barbies rosig aussieht – bis die Hauptfigur gemeinsam mit Ken die reale Welt besucht. Dieser findet Gefallen an der patriarchalischen Struktur und versucht diese schließlich in der „Barbiewelt“ zu etablieren. Hier erfahren Sie mehr über „Barbie“. Bei Amazon Prime und Apple Tv kann man sich den Film ausleihen oder kaufen, während Abonnenten ihn auf Sky Wow schauen können.