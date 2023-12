Deutscher Rock- und Pop-Preis Musiker aus der Region räumen ab

Die Band arbeitet an der Fertigstellung ihres dritten Albums, das im Frühjahr 2024 erscheinen soll. „Nachdem wir im Sommer schon eine Single des kommenden Albums veröffentlicht und positive Resonanzen erhalten haben, freuen wir uns auf die Fertigstellung des neuen Albums mit dem Titel ,Fire’“, so Klapproth. Dass die Band mit Leidenschaft an der Produktion der Musik arbeitet, zeigt sich auch an Dauer und Intensität, mit der an den Songs gearbeitet wird. Knapp drei Jahre arbeitet man mit Stammbesetzung und Gastmusikern am neuen Werk. Wer mehr erfahren möchte, kann sich über die Bandpage www.different-image.de informieren. Dort sind auch Links zu den bisher veröffentlichten Songs und natürlich zu den heutzutage obligatorischen Musikvideos zu finden.