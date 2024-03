Oscar Verleihung Sender-Chefs wollten größeren Umschlag für nackten John Cena

Schauspieler und Wrestler John Cena kam bei den 96. Academy Awards nackt auf die Bühne, um den Preis für das beste Kostümdesign zu vergeben. Bei dem Auftritt, den Kimmel eigenen Angaben zufolge in Erinnerung an einen Flitzer-Skandal bei den Oscars vor 50 Jahren eingefädelt hatte, trug Cena nur Birkenstocks und hielt sich einen Umschlag in der Größe eines Schuhkartons vor den Schritt.