Bodo Wartke feat. Marti Fischer Warum die ganze Welt zu einem deutschen Zungenbrecher tanzt

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Wartke, in Musikerkreisen eine Legende, eine neue Idee. In seinen Bühnenprogrammen dreht sich vieles um die Sprache und den Wortwitz. Warum nicht für die sozialen Medien kurze Videos drehen, in denen er aus Zungenbrechern kleine Hiphop-Geschichten macht? „Ich wollte auf Social Media etwas tun, was mir selber Spaß macht“, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Ich finde es so uninspiriert, mich überall da, wo ich gerade bin, zu filmen und zu sagen: „Hallo, ich bin grad hier, und guck mal, das ist mein Essen.“ Ich suchte nach etwas, das in der Kürze funktioniert. So bin ich auf die Idee mit den Zungenbrechern gekommen.“