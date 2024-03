„Anatomie eines Falls“ Hund Messi begeistert mit Rolle in oscarnominiertem Film

Tierische Gäste bei den Academy Awards sind tatsächlich die Ausnahme. Uggie schaffte es 2012 in Hollywood groß ins Rampenlicht, nachdem er zuvor in Cannes die „Palm Dog“-Trophäe einheimste. Berühmt war er für seinen Auftritt in dem oscarprämierten, schwarz-weißen Stummfilm „The Artist“ an der Seite des französischen Stars Jean Dujardin. Bei der Golden-Globe-Gala 2012 trippelte der Jack Russell Terrier mit schwarzer Fliege über den roten Teppich, bei der Oscar-Gala stand er mit dem Ensemble auf der Bühne. Als erster Filmhund wurde der braun gefleckte Vierbeiner auf dem berühmten Platz vor dem Grauman's Chinese Theatre in Hollywood zudem mit einem Pfotenabdruck im Zement geehrt.