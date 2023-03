Oscars 2023 Starauflauf auf „Champagner-Teppich“ bei der Oscar-Verleihung

Für den ganz großen Wurf reichte es am Ende für „Im Westen nichts Neues“ nicht. Mit der Trophäe für den besten Film ging die Crew von „Everything Everywhere All at Once“ nach Hause. Das Filmemacher-Duo hinter der exzentrischen Tragikomödie mit einer gehörigen Portion Action und Science-Fiction, Daniel Kwan und Daniel Scheinert, bekam den Oscar für die beste Regie. Beste Hauptdarstellerin wurde Michelle Yeoh, die in „Everything Everywhere All at Once“ Evelyn Quan Wang spielt, eine gestresste chinesischstämmige Waschsalon-Betreiberin, die sich in irrwitzigem Tempo durch Multiuniversen kämpft und sich dabei ihren inneren Sehnsüchten und Traumata stellt.