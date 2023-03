Porträt Das ist Oscar-Gewinner Brendan Fraser

In den 2010er Jahren war er in nur wenigen Produktionen zu sehen. In der Dramaserie „The Affair“ (2014–2019) spielte Fraser in Staffel drei eine Nebenrolle. 2021 trat er an der Seite von Don Cheadle, Matt Damon und Benicio del Toro im Thriller „No Sudden Move“ auf. Nur ein Jahr später sollte Fraser endgültig zu den größten Namen in Hollywood gehören.