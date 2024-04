Ab 2026 Die Oscars sollen eine neue Kategorie bekommen

Die 96. Verleihung der Oscars soll am 10. März im Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden. Der Film „Oppenheimer“ hat mit 13 die meisten Nominierungen für einen Oscar in diesem Jahr bekommen. In der Kategorie „Bester Film“ ist „Oppenheimer“ neben „American Fiction“, „Anatomie eines Falls“, „Barbie“, „The Holdovers“, „Killers of the Flower Moon“, „Maestro“, „Past Lives“, „Poor Things“ und „The Zone of Interest“ nominiert. Das dreistündige Drama „Oppenheimer“ von Christopher Nolan über den Kernphysiker J. Robert Oppenheimer ist auch in der Kategorie für die beste Regie vertreten. Nolan hat bislang noch keinen Oscar gewonnen. Die Darsteller Cillian Murphy, Robert Downey Jr. und Emily Blunt sind ebenfalls für Preise nominiert.