Deutsche gehen leer aus : „The Favourite“ gewinnt Europäischen Filmpreis

Olivia Colman (rechts) als Queen Anne und Rachel Weisz als Lady Sarah in einer Szene des Films "The Favourite". Foto: dpa/-

Die Königshofgroteske „The Favourite“ von Yorgos Lanthimos ist als bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet worden. Die Entscheidung gab die Europäische Filmakademie am Samstagabend in Berlin bekannt. Das deutsche Drama „Systemsprenger“ ging dagegen in zwei wichtigen Kategorien leer aus.