Komödie mit Anthony Hopkins und Jonathan Pryce : Zwei Päpste gucken Fußball

„Die zwei Päpste“ zeigt ein fiktives Aufeinandertreffen von Franziskus und Benedikt.

(kna) Die Papstwahl des argentinischen Kardinals Jorge Mario Bergoglio am 13. März 2013 markierte eine Zäsur in der katholischen Kirche. Der brasilianische Regisseur Fernando Meirelles hat das Thema seines Films „Die zwei Päpste“ schon in seinem Drama „City of God“ (2002) aus den Favelas von Rio de Janeiro vorweggenommen. Denn die fiktionalisierte Geschichte eines Aufeinandertreffens der beiden Päpste Benedikt XVI. und Franziskus ist unverkennbar ein gesellschaftlich-soziales Plädoyer für eine überfällige und grundsätzliche Veränderung innerhalb der katholischen Kirche.

Bewegend ist die wechselseitige „Beichte“ der beiden Kirchenmänner in der Sommerresidenz Castel Gandolfo, wo Benedikt tief erschüttert von der Einsamkeit seiner Rolle und der Last der Verantwortung als Stellvertreter Christi erzählt. Bergoglio hält dagegen: Die Zeit für eine Veränderung sei gekommen; Frauen müsse mehr Raum in der Amtskirche eingeräumt werden. Beim gewichtigen Thema Missbrauch zieht sich die Kamera sanft zurück, der Ton wird bis zur Unhörbarkeit abgeblendet, die Türen werden verriegelt. Entlarvend, wie „Die zwei Päpste“ hier versucht, das Problem in all seiner Widerwärtigkeit von einer Aufklärung fernzuhalten.