„Challengers“ Tennis ist ein Spiel zwei gegen eins

Tennis ist die Sportart, die dem klassischen Duell am nächsten kommt. Getrennt durch ein Netz bekämpfen sich die beiden Parteien, ohne einander zu berühren. In seinem neuen Film „Challengers“ erweitert Regisseur Luca Guadagnino („Call Me By Your Name“) dieses Zweikampf-Konzept und macht Tennis zum Ausgangspunkt einer kompetitiven Dreier-Beziehung, in der Sport und Liebe untrennbar miteinander verbunden sind.