Nach dem Buch von Bov Bjerg : Eine Familie aus Freunden

Die sehr gelungene Romanverfilmung „Auerhaus“ überträgt den Ton der Vorlage auf die Leinwand.

Wie sollte man da hoffnungsfroh in die Zukunft schauen können? Dennoch wollte auch die Jugend in den Achtzigern – wie jede Jugend – ihre Aufbruchssehnsüchte ausleben, die Angst vor dem Erwachsenwerden überwinden und ihre Freiheits- und Glücksansprüche geltend machen.

In seinem 2015 erschienenen Roman „Auerhaus“ hat Bov Bjerg dieses widersprüchliche Lebensgefühl jener Jahre auf das Schönste beschrieben. Dafür hat er eine breite Leserschaft gefunden, was nun wiederum in eine Verfilmung des erfolgreichen Stoffes mündet. Im Zentrum steht eine Schüler-WG, die sich gründet, weil der Selbstmordgefährdete nicht mehr bei seinen Eltern, aber auch nicht alleine leben kann. In das leerstehende Haus des Großvaters ziehen Frieder, Höppner, dessen Freundin Vera (Luna Weder) und die Streberin Cäcilia (Devrim Lingau) ein. Das Ehebett, die scheußlichen Fliesen im Bad und die altmodische Kücheneinrichtung zeugen von einem ganz anderen, gelebten Leben. Aber der fremde Raum wird von den Jugendlichen voller Elan in Besitz genommen.

Im Mittelpunkt des kollektiven Selbstfindungsprozesses steht die Freundschaft zwischen Höppner und Frieder, den auch das neue, aufregende Leben in der WG nicht vom Sterbenwollen abhalten kann. Max von der Gröben, der in „Fack ju Göhte“ als Super-Chaot Danger bekannt wurde, spielt mit feinem Gespür den melancholischen Jugendlichen, der immer an der Klippe entlang zu balancieren scheint. Auch wenn die Tiefe mancher lebensphilosophischen Diskurse des Buches sich nicht auf die Leinwand transportieren, überzeugt Neele Leana Vollmars Kinoversion durch eine große Zärtlichkeit gegenüber den Figuren, die im gemeinsamen Miteinander nach der eigenen Identität suchen. Die neu gegründete Ersatzfamilie bietet für die Jugendlichen gleichermaßen Halt und Freiraum. Vollmar („Rico, Oscar und der Tieferschatten“) entwickelt eine hohe Sensibilität für die ungeheure Vorläufigkeit dieser Lebensphase an der Grenze zum Erwachsenwerden, in der – gerade in den Achtzigern – die Zukunft mehr Ängste als Versprechen hervorbringt.