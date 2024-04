„Die große Elchwanderung“ Entspannender Ausflug mit den Elchen

Dass hier oft so gut wie nichts passiert, ist der eigentliche Kick des Naturprogramms, das sogar an schwedischen Schulen in den Pausen als meditatives Angebot für aufgedrehte Kinder angewendet wird. „Die große Elchwanderung“ gehört zum Trend des „Slow-TV“, das sich während der vergangenen Jahre vor allem in den skandinavischen Ländern immer größerer Beliebtheit erfreut – Programme, die sich gezielt dem Unterhaltungsdruck entziehen und sich als mediales Kaminfeuer verstehen.