Erste Infos zur Kult-Fortsetzung : James Cameron kündigt Titel und Trailer für „Avatar 2“ an

Los Angeles Ende dieses Jahres erscheint die lang erwartete Fortsetzung des Science-Fiction-Films „Avatar“. Regisseur James Cameron gab nun den Titel des Blockbusters bekannt und kündigte einen ersten Trailer an.

Nach einer langen Wartezeit können „Avatar“-Fans bald wieder in die neue Welt des fiktiven Planeten Pandora eintauchen. Der Regisseur James Cameron hat am Mittwoch auf der Film-Fachmesse CinemaCon in Las Vegas erste Szenen und auch den Titel der Science-Fiction-Fortsetzung vorgestellt. Der Trailer für „Avatar: The Way of Water“ soll ab kommender Woche weltweit in den Kinos zu sehen sein, wie die Fachmesse mitteilte.