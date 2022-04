„Wir werden unsere Ziele erreichen“ : Putin kündigt Fortsetzung des Ukraine-Kriegs an

Moskau/Kiew/Blagoweschtschensk Putin stellte die Angriffe auf die Ukraine als eine Art Notwehr dar und versichert wieder einmal, alles laufe nach Plan. Aus Mariupol gibt es Berichte über einen möglichen Chemiewaffeneinsatz.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Fortsetzung des Krieges in der Ukraine bis zum Erreichen der von ihm gesetzten Ziele angekündigt. Es gehe um den Schutz prorussischer Separatisten und Russlands selbst, sagte Putin am Dienstag im Raumfahrtzentrum Wostotschny im Fernen Osten Russlands. Die Regierung in Kiew erklärte, sie habe nach Berichten über einen möglichen Chemiewaffeneinsatz in der umkämpften Stadt Mariupol Ermittlungen eingeleitet.