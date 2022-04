„Eingeschlossene Gesellschaft“ : Als das Lehrerzimmer implodierte

Sönke Wortmann verfilmt ein Hörspiel von Jan Weiler, und alle deutschen Schauspielstars machen mit: „Eingeschlossene Gesellschaft“ ist ein amüsantes Kammerspiel, das allerdings einige Klischees aus grauer Vorzeit bedient.

Vor sieben Jahren untersuchte Sönke Wortmann in „Frau Müller muss weg“ den Mikrokosmos Schule und ließ einen Elternabend erkenntnisreich implodieren. Nun kehrt er zurück in jenes Habitat, um es aus der Lehrerzimmerperspektive neu zu erkunden.

Es ist Freitag Nachmittag an einem städtischen Gymnasium. Die letzten Schüler sind längst vom Hof. Nur im ersten Stock befindet sich noch eine Handvoll Pädagoginnen und Pädagogen, die gerade dabei sind, ins verdiente Wochenende aufzubrechen. Aber da klopft es an der Tür. Der Vater eines Schülers verlangt Einlass ins Allerheiligste und lässt sich nicht abwimmeln. Manfred Prohaska (Thorsten Merten) ist sichtlich aufgebracht. Ein einziger Punkt fehle seinem Sohn für die Abiturzulassung, den der verbissene Lateinlehrer Klaus Engelhardt (Justus von Dohnányi) ihm verwehrt habe. Kann es denn wirklich sein, dass die Zukunft des Jungen wegen eines lächerlichen Punktes auf dem Spiel steht? Aber Engelhardt stellt sich stur. Er hat seine Parameter und Prinzipien, von denen er nicht abzurücken gedenkt. In seinem Notizbuch sind die fachlichen Leistungen der Schüler minutiös festgehalten. Aber mit der arroganten Haltung des Lehrers will sich der Vater nicht abfinden. Er zückt eine Pistole, verschließt die Türen, nimmt die Anwesenden als Geisel und gibt ihnen eine Stunde Zeit, um in einer erneuten Notenkonferenz ihr Urteil noch einmal zu überdenken.