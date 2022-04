Hollywoodstar in Nashville : Reese Witherspoon steigt bei Fußballclub ein

Nashville Am Sonntag zieht der Nashville SC in sein eigenes Stadion um. Der amerikanische Fußballclub hat zudem eine Reihe neuer Besitzer - darunter die Schauspielerin Reese Witherspoon.

Witherspoon sagte, sie sei in der Gegend um Nasville aufgewachsen und finde die Entwicklung in ihrer Heimat mitreißend. „Die Möglichkeit, als Familie ein Weltklasseteam spielen zu sehen, ist eine so unglaubliche Erfahrung“, sagte die 46-Jährige, die für ihre Rolle als June Carter in der Johnny-Cash-Biografie „Walk the Line“ 2006 mit dem Oscar ausgezeichnet worden war.