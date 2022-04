„Wolke unterm Dach“ : Zwei gegen die Trauer

„Wolke unterm Dach“ hätte ein feinfühliges Porträt einer Vater-Tochter-Beziehung werden können. Stattdessen lässt Regisseur Alain Gsponer auf die Tränendrüse drücken.

Sieben Jahre später wird die Idylle jedoch durch Julias plötzlichen Tod tief erschüttert. Paul scheint an seinen Verlust- und Trauergefühlen zu ersticken und muss gleichzeitig für Tochter Lilly (Romy Schroeder) sorgen. Nach einer kurzen Phase des Innehaltens versucht der Vater für sich und das Kind wieder eine stabilisierende Normalität herzustellen. Er bringt Lilly in die Schule und kehrt zu seiner Arbeitsstelle als Pflegedienstleiter im Krankenhaus zurück. Aber so einfach lässt sich die Trauer nicht wegdrücken.

Lilly zieht sich immer wieder auf den Dachboden zurück, wo ihr der Geist der Mutter in Begleitung einer kleinen Wolke erscheint. Paul macht auf der Arbeit gefährliche Flüchtigkeitsfehler und steht zusätzlich unter finanziellem Druck, weil er mit nur einem Gehalt die Raten fürs Haus nicht abbezahlen kann. Der Witwer versucht es mit einer Auszeit, nimmt ein paar Tage Urlaub, bringt die Tochter zur Oma (Barbara Auer) und tut das, was verzweifelte Männer laut Klischee-Katalog eben so tun: sich voll laufen lassen und die Wohnzimmereinrichtung demolieren. Und dann ist da noch das Foto des attraktiven Fluglehrers, das Paul in Julias Tasche gefunden hat und nun die große Liebe zu relativieren droht.