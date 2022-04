Ableger der Netflix-Serie : Wann läuft „Downton Abbey II – Eine neue Ära“ im Kino?

Düsseldorf Schon der erste Film-Ableger der britischen Erfolgsserie war ein echter Kino-Kassenschlager, jetzt erscheint bereits der zweite Teil „Downton Abbey II - eine neue Ära“ in den deutschen Kinos. Alles, was Sie vor Kinostart wissen sollten.

Sechs Staffeln lang ging es in der Drama-Serie „Downton Abbey“ um die Schicksale der Familie des Lord of Grantham, die Crawleys. Geburten, Hochzeiten, Intrigen, fröhliche Feste, Liebeskummer, Leidenschaft und Trauerfälle - es gibt kaum etwas, was die britische Adelsdynastie nicht erlebte. Nach dem Serienende 2016 folgte drei Jahre später ein Kinofilm . Nun kehren die Crawleys samt ihrer Dienerschaft ins Kino zurück.

„Downton Abbey II - eine neue Ära“ spielt im Jahr 1928 und konfrontiert die Familie mit einem uralten Geheimnis. Denn die Dowager Countess Violet hat eine prächtige Villa in Südfrankreich geerbt und keiner weiß, was der Grund dafür ist. Das Drehbuch stammt erneut aus der Feder von Julian Fellowes. Und auch sonst dürfte den Fans das meiste vertraut sein, allen voran die Schauspieler wie Hugh Bonneville als Lord Grantham, Michelle Dockery als seine älteste Tochter Mary, Jim Carter als ehemaliger Butler Mr. Carson, Lesley Nicol als Köchin Mrs. Patmore und natürlich die Grand Dame, Maggie Smith, als verwitwete Dowager Countess und Mutter des Lords.

Zudem gesellen sich einige neue Gesichter zum Cast. Dabei sind dann unter anderem Laura Haddock (bekannt aus „Guardians of the Galaxy Vol. 2”) als Myrna Dalgleish und Hugh Dancy („Hannibal”) als Mr. Barber.