Film „The Lost City“ : Ironischer Überlebenskampf

In „The Lost City“ begeben sich Sandra Bullock, Channing Tatum und Brad Pitt auf vergnügliche Schatzsuche in einer untergegangenen Stadt.

Wenn es den Schreibkräften in Hollywoods Drehbuchstuben zu langweilig wird, holen sie den Genre-Bausteinkasten aus der unteren Schublade und spielen damit herum. Dabei kommt selten etwas wirklich Neues heraus, aber manchmal ein gutes Stück Unterhaltungskino. Die Gebrüder Aaron und Adam Lee haben ihrem Spieltrieb nachgegeben und kreuzen in „The Lost City“ recht munter die Zutaten einer romantischen Komödie mit der Rezeptur eines Abenteuerfilms im Indiana-Jones-Format.

Sandra Bullock spielt hier die kriselnde Bestseller-Autorin Loretta, deren Schmachtprosa ihre Handlung bevorzugt in Pyramiden oder antiken Tempelanlagen entfaltet. Der verstorbene Mann war Archäologe, wodurch die Schriftstellerin profundes Fachwissen in ihre Liebesabenteuer einstreuen kann. Dennoch blickt Loretta mit zunehmender Verachtung auf das eigene Werk, auf dessen Titelseiten als verwegener Abenteurer das ansehnliche Antlitz Alans (Channing Tatum) prangt. Als Cover-Model begleitet er die Schriftstellerin auf ihren Buchreisen und ist heimlich in sie verknallt. Auch wenn Loretta nichts von dem vermeintlich einfältigen Schönling wissen will.