Kultur in Brüggen : Happy End für einen Außerirdischen

Kultur in Brüggen

Brüggen Das Ensemble des Jungen Theaters von „Einigkeit“ Alst inszenierte ein amüsantes Science-Fiction-Spektakel mit witzigen Details – zum Beispiel Aluhütchen.

Erst zwei Tage vor der Premiere erfuhr Alina Zinz, dass sie zur Aufführung von Dieter Bauers Komödie „Bille Bingo – knapp am schwarzen Loch vorbei“ nicht als Souffleuse im Verborgenen mitwirken würde. Stattdessen stand die Jugendliche in Vertretung einer erkrankten Mitspielerin auf der Bühne des Brachter Bürgersaals. Dort trat das Junge Theater des Theatervereins „Einigkeit“ Alst 1929 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit der Geschichte über einen Außerirdischen auf.