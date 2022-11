Wilhelm-Raabe-Literaturpreis : Auszeichnung für Schriftsteller Jan Faktor

Braunschweig Der in Berlin lebende tschechisch-deutsche Schriftsteller Jan Faktor erhält am Sonntag den mit 30.000 Euro dotierten Wilhelm Raabe-Literaturpreis.

„Jan Faktor bringt das traditionelle Genre des Schelmenromans zum Explodieren“, begründete die Jury ihre Entscheidung. Faktor wurde in Prag geboren und lebt heute in Berlin. In seinem Buch „Trottel“ erzähle der Autor sein Leben, „aber wilder, überdrehter, radikaler als man es sich bislang vorstellen konnte“, hieß es. Faktor setze damit sein autobiografisch grundiertes Schreibprojekt fort. 2010 habe er bereits seine Kindheit und Jugend in der kommunistischen Tschechoslowakei beschrieben. Nun erzähle er vom Leben eines jungen Mannes, der Ende der 1970er-Jahre der Liebe wegen in die DDR kommt.