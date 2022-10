Kinderbetreuung : Auszeichnung für Solinger Kita

Solingen Erstmals wurde jetzt der Kita-Preis „Gute gesunde Kita“ 2021/2022 in Wuppertal verliehen – und auch eine Solinger Kindertagesstätte ist dabei ausgezeichnet worden. Die Städtische Kindertagesstätte Böckerhof erhielt eine Prämie in Höhe von 6500 Euro.

Ausgezeichnet wurde sie unter anderem für regelmäßig wechselnde Bewegungsangebote (etwa Kinder-Yoga), die den Kindern Anreize zur Teilnahme geben, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Außerdem für die Verpflegung, bei der in der Kindertageseinrichtung ein besonderes Augenmerk auf ein vielfältiges Angebot und die Zubereitung des Essens gelegt werde. Die Mahlzeiten würden täglich frisch zubereitet und seien sehr ausgewogen. Dabei werde auf die Verarbeitung frischer regionaler und saisonaler Produkte Wert gelegt. Und dafür, dass die Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, an einem umfassenden Angebot im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung der Stadt Solingen teilzunehmen.