Friedenspreis an den ukrainischen Dichter Serhij Zhadan : „Wir sind zur Zukunft verdammt“

Der ukrainische Dichter und Musiker Serhij Zhadan wurde am Sonntagmorgen mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Frankfurt In der Frankfurter Paulskirche wurde jetzt der ukrainische Dichter Serhij Zhadan mit dem Friedenspreis geehrt. Er verteidigte den Abwehrkampf seines Landes und kritisierte zugleich pazifistische Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Diese Friedenspreisrede vor gut 600 Gästen beginnt mit Gefallenen. Und mit einem Fahrer, der sie abtransportieren muss und jetzt nach einem Kühlwagen sucht, weil viele Leichen schon mehr als einen Monat in der Sonne gelegen haben und jede Fahrt ihm die Luft zum Atmen nimmt. So also beginnt eine Friedensrede in Zeiten und im Zeichen des Krieges.

Der ukrainische Dichter Serhij Zhadan ist der wahrscheinlich ungewöhnlichste Preisträger in der mehr als 70 Jahre währenden Geschichte der wichtigsten deutschen Ehrung. Denn Zhadan ist nicht als Friedensbote in die Frankfurter Paulskirche gekommen. Er ist – wie so viele ukrainische Schriftsteller auch – ein Verteidiger dieser für ihn überlebensnotwendigen Gegenwehr, ein Unterstützer des für ihn gerechten Kriegs.

Der Friedenspreis ist fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden. Es war die humanistische Idee vom Frieden wie auch die Suche nach Alternativen zum Krieg die zum Anlass einer solchen Auszeichnung wurden. Natürlich war dieser Preis auch ein Signal an die Welt, dass Deutschland seine Lehre aus der Geschichte ziehen werde, worauf die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig hinweist.

Info Werk in mehr als 20 Sprachen übersetzt Der Preisträger Serhij Zhadan wurde 1974 im Gebiet Luhansk/Ostukraine geboren, er studierte Germanistik, promovierte über den ukrainischen Futurismus und gehört seit 1991 zu den prägenden Figuren der jungen Szene in Charkiw. Für „Die Erfindung des Jazz im Donbass“ wurde er mit dem Jan-Michalski-Literaturpreis und dem Brücke-Berlin-Preis 2014 ausgezeichnet. Zhadan lebt in Charkiw. Neues Buch „Himmel über Charkiw. Nachrichten vom Überleben im Krieg“. Suhrkamp, 243 Seiten, 20 Euro Frühere Friedenspreisträger (bis 2010) 2022 Serhij Zhadan 2021Tsitsi Dangarembga 2020 Amartya Sen 2019 Sebastião Salgado 2018 Aleida Assmann u. Jan Assmann 2017 Margaret Atwood 2016 Carolin Emcke 2015 Navid Kermani 2014 Jaron Lanier 2013 Swetlana Alexijewitsch 2012 Liao Yiwu 2011 Boualem Sansal 2010 David Grossman

So klingt es dann fast nach einer Art Schuldeingeständnis, wenn die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmid-Friderichs, gleich am Anfang erklärt, wie dem Stiftungsrat bei seiner Kandidatensuche schon früh klar gewesen sei, dass man bei der Entscheidung in diesem Jahr wohl nicht um diesen Krieg in der Ukraine herumkommen werde.

Zhadan, der in Charkiw lebt und dort als freiwilliger Helfer dient, ist mittendrin in diesem Krieg. Und er ist darum auch klar in seinem Urteil. „Wir unterstützen unsere Armee nicht deshalb, weil wir Krieg wollen, sondern weil wir unbedingt Frieden wollen.“ Scharf wird seine Kritik an europäischen Schriftstellern und Intellektuellen, die in Offenen Briefen eine Kapitulation der Ukrainer als ersten Schritt zu einer Befriedung vorschlagen. Und zur Vorbeugung einer nicht zu kalkulierenden Ausweitung des Krieges.

Für Zhadan aber ist das lediglich der Versuch, in der eigenen Komfortzone bleiben zu können und „umstandslos die Grenzen der Ethik zu verschieben“. Seine Frage an die Welt ist, ob diese ein weiteres Mal dazu bereit sei, um „fragwürdiger materieller Vorteile und eines falschen Pazifismus willen das totale, enthemmte Böse zu schlucken“. Denn aus der Ferne „Appelle an Menschen zu richten, die ihr Leben verteidigen, Opfer zu beschuldigen, Akzente zu verschieben, gute und positive Parolen manipulierend einzusetzen, ist für den einen oder anderen eine ziemlich bequeme Form, die Verantwortung abzuschieben.“ Tritt tatsächlich Frieden ein, wenn „das Opfer der Aggression die Waffen niederlegt“, fragt Zhadan. Doch ohne Gerechtigkeit werde es keinen Frieden geben können.

Bei aller Kritik an aktuellen pazifistischen Forderungen und der Kriegsbegründung kreiste Zhadans Rede doch immer wieder um die Sprache, um ihre Grenzen, um die Worte der Wut und Verzweiflung, letztlich um das, was man sich nach dem Krieg gegenseitig wird erklären müssen. „Wir sind“, so Zhadan, „zur Zukunft verdammt, ja, wir sind sogar für sie verantwortlich.“ Sie entstehe jetzt aus unseren Visionen, aus unseren Überzeugungen, aus unserer Verantwortungsbereitschaft.

Dass dazu maßgeblich auch die Kultur zählen werde, machte Zhadan als Rockmusiker ein paar Tage vorher auf der Buchmesse deutlich: mit einem Konzert ukrainischer Lieder, die nicht Tod und Krieg, sondern das Leben meinten.

Auch diesen Zhadan hatte die Autorin Sasha Marianna Salzmann in ihrer Laudatio vor Augen, als sie in ihm weniger einen Realisten, eher einen hoffnungslosen Romantiker ausmachte, der leidenschaftlich gerne den Himmel beschreibe, den tauenden Schnee, die ihre Farbe wechselnden Kronen der Bäume. „In Zhadans Poesie holt die ukrainische Gesellschaft Luft“, so Salzmann, die in Moskau aufgewachsen ist und 1995 nach Deutschland kam.

Der 48-jährige Dichter, Erzähler, Musiker und Künstler ist kein bequemer Preisträger, das wussten alle. Dass er aber ein richtiger und würdiger ist, einer, der die Menschen und ihre Meinungen hierzulande herausfordert und verunsichert, zeigten intensiv seine Tage in Frankfurt.

Und mit dem Kühlwagen für die Gefallen fand sich damals auch eine Lösung, wie Zhadan in der Paulskirche erzählt. Der Dichter machte ein Fahrzeug in Litauen ausfindig, und als er dieses dem Fahrer übergab, kam der zum feierlichen Empfang mit der kompletten Mannschaft nach Charkiw – und machte mit allen ein Selfie für einen Post.