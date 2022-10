Donna Leon blickt auf ihr Leben zurück und schaut besorgt in die Zukunft : „Mein Brunetti ist einfach zeitlos“

Die US-amerikanische Schriftstellerin Donna Leon. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Interview Frankfurt Zu ihrem 80. Geburtstag ist von Donna Leon mit „Milde Gaben“ der 31. Fall ihres Commissarios erschienen, außerdem „Ein Leben in Geschichten“. Viele Gründe, um mit ihr über die Frauen im Iran, ihre Lebenseinstellung und Brunettis Zukunft zu reden.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Auf dem Cover Ihrer Autobiographie „Ein Leben in Geschichten“ sehen Sie sehr nachdenklich aus. Hat das auch mit Ihrem 80. Geburtstag zu tun, den Sie kürzlich feiern konnten?

Donna Leon Ich finde, dass ich sogar aussehe, als sei ich gerade eben gestorben! Dabei sind meine Texte im Buch doch das genaue Gegenteil und alles andere als traurig! Ich selbst bin bestimmt keine unglückliche Person, und normalerweise mache ich so etwas nicht, aber diesmal habe ich den Verleger doch gebeten, das Coverbild demnächst zu tauschen.

Info Zwei neue Bücher von Donna Leon „Ein Leben in Geschichten“. Diogenes, 160 Seiten, 22 Euro. „Milde Gaben“. Commissario Brunettis einunddreißigster Fall. Diogenes, 352 Seiten, 25 Euro.

Dann würden Sie sich als optimistisch bezeichnen?

Leon Schwierig, also eigentlich nicht. Ich selbst bin zwar glücklich und schaue absolut zufrieden auf mein Leben und darauf, was in Zukunft noch so kommen wird. Aber wenn ich die Lage in der Welt betrachte, kann ich nur pessimistisch sein. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es kaum noch schlechter werden kann. Wobei man sich selbst so machtlos fühlt, daran irgendetwas ändern zu können.

Ihre grundsätzliche positive Lebenseinstellung verdanken Sie Ihrer Mutter ...

Leon ... unbedingt. Sie war ein absolut glücklicher Mensch; eigentlich der glücklichste in der ganzen Familie. Alles, was sie wollte, war Spaß zu haben. Und sie versuchte, sich für alles zu interessieren.

Als Köchin aber muss sie nach Ihren Erinnerungen – sorry – eine Katastrophe gewesen sein.

Leon Auch das stimmt leider. Wahrscheinlich konnte niemand auf der Welt schlechter kochen als sie. Zu Weihnachten verabreichte die Familie ihr ordentlich Punsch, damit sie nicht in die Versuchung kam, an den Herd zu treten. Nur Kuchen konnte sie ganz hervorragend backen.

Kürzlich ist mit „Milde Gaben“ ein neuer Krimi rund um Commissario Brunetti erschienen. Es ist sein 31. Fall! Wann darf er denn endlich in den Ruhestand gehen?

Leon Keine Ahnung, ich selbst weiß ja nicht einmal, wie alt er wirklich ist. Mein Brunetti ist einfach zeitlos. Probleme bereiten mir in den Büchern allerdings seine Kinder, die zwangsläufig erwachsen werden.

Wie geht es also weiter?

Leon Ich weiß zwischen den Büchern eigentlich nie, wie und wann es weitergeht. Das nächste Buch mit dem 32. Fall ist jedenfalls schon fertig und wird wohl im Frühjahr nächsten Jahres veröffentlicht. „Wie die Saat, so die Ernte“ wird Brunetti in seine eigene Studentenzeit zurückführen.

Und der 33. Fall wäre dann 2024 an der Reihe?

Leon Eine Idee habe ich jedenfalls schon.

Würden Sie Brunetti als den Mann an der Seite Ihres Lebens bezeichnen?

Leon Na ja, zumindest mag ich ihn schon sehr. Weil er so normal ist und viele menschliche Eigenschaften hat.

Verfolgt er Sie denn manchmal im Traum?

Leon Nie. Er kommt zu mir, wenn ich schreibe, und er verschwindet auch wieder, wenn ich das Buch beendet habe.

In den „Gechichten ihres Lebens“ erzählen Sie auch von Ihren früheren Lehraufenthalten in China, im Iran, in Saudi Arabien. Sie haben dort Erfahrungen mit undemokratischen Ländern machen müssen. Was denken Sie, wenn Sie heute die Proteste der Frauen im Iran sehen?

Leon Ich wünsche diesen Frauen natürlich nur das Allerbeste, denn was Sie tun, ist extrem gefährlich.

Glauben Sie denn, dass die Frauen Erfolg haben werden?