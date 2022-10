„Haus der Familie“ : Auszeichnung für Caritas-Kita in Dormagen

Die Kindertagesstätte der Caritas befindet sich im „Haus der Familie“ unter den Hecken in Dormagen-Mitte. Foto: Susanne Dobler

Dormagen Erstmals wurde jetzt der Kita-Preis „Gute gesunde Kita“ 2021/2022 verliehen. Eine Kita in Dormagen erhielt eine Prämie für ihre gute Leistung.

Der Preis zeichnet Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen aus, die sich in besonderer Weise für Sicherheit und Gesundheit von Kindern und Beschäftigten einsetzen. Die Caritas Kita im „Haus der Familie“ in Dormagen erhielt eine Prämie in Höhe von 5000 Euro. Ausgezeichnet wurde sie unter anderem für die feste Verankerung der Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der pädagogischen Arbeit. Kindern steht ein breites Angebot an Möglichkeiten zur Verfügung (beispielsweise altersgerechte Fahrzeuge).

Die Sorgeberechtigten werden in das Thema mit eingebunden. Im Jahr vor der Einschulung absolvieren die Kinder unter Einbeziehung der Sorgeberechtigten und der örtlichen Verkehrspolizei einen Fußgängerführerschein. Auch ausgezeichnet wurde die Kita in Dormagern dafür, dass den Kindern ein besonderes Gesundheits-Angebot zur Verfügung steht. Eine anregungsreiche Wasserlandschaft innerhalb des Kita-Gebäudes ermöglicht den Kindern in Kleingruppen, spielerisch Erfahrungen mit dem Element Wasser und somit eine erste Wassergewöhnung im gesamten Kita-Jahr. Insgesamt wurden im Regierungsbezirk Düsseldorf 13 Kindertagesstätten ausgezeichnet.

Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (Unfallkasse NRW) lobt den Preis in Kooperation mit der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) aus. Der Kita-Preis „Gute gesunde Kita“ findet unter der Schirmherrschaft von Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen statt. „Mit der Ausschreibung des Kita-Preises möchten wir Kindertageseinrichtungen dazu motivieren, in besonderer Weise Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten und Kindern in ihre alltägliche Arbeit zu integrieren und damit ihre Qualität zu verbessern.

Die Förderung von Sicherheit und Gesundheit ist dabei keine zusätzliche Aufgabe, sondern ein Hilfsmittel, den Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag gut zu erfüllen“, so Gabriele Pappai, Geschäftsführerin der Unfallkasse NRW. In einem dreistufigen Verfahren konnten sich die Kindertageseinrichtungen für den Preis qualifizieren. Der Bewerbung und der eingereichten Selbstbewertung der Kita in Bezug auf die Qualitätsbereiche folgte abschließend ein Termin in der Einrichtung. Für das Bewerbungsverfahren haben sich 111 Kitas registriert.

(NGZ)