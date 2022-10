Verleihung durch des Europaparlament : Sacharow-Preis für Volk der Ukraine

Straßburg Das Volk der Ukraine, vertreten durch seinen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi, erhält den diesjährigen Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments. Die Verleihung findet am 14. Dezember in Straßburg statt.

Benannt ist die Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow (1921-1989). Die EU-Abgeordneten wollen mit ihr die Menschenrechte und Demokratie in aller Welt fördern. Zu den prominentesten Preisträgern gehören der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan (1938-2018) und Südafrikas Ex-Staatspräsident und Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela (1918-2013). 2021 ging die Auszeichnung an den russischen Oppositionellen und Anti-Korruptions-Aktivisten Alexei Nawalny, 2020 an die demokratische Opposition in Belarus. In diesem Jahr erhält das ukrainische Volk die Ehrung, vertreten durch seinen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi.