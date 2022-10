Sabine Klewe : Meine Buchmesse

In ihrem Gastbeitrag berichtet die Schriftstellerin Sabine Klewe, wie sie die Buchmesse in Frankfurt erlebt. Es habe sich einiges verändert im Vergleich zu ihrem ersten Mal vor 20 Jahren, schreibt sie.

Genau 20 Jahre ist es her, dass ich zum ersten Mal die Frankfurter Buchmesse besucht habe. Damals hatte ich gerade meinen ersten Kriminalroman geschrieben und war auf der Suche nach einem Verlag. Mit einer Freundin bin ich durch die Hallen geschlendert, erschlagen von der Flut an Büchern und Verlagen, und mit jedem Schritt wuchs der Zweifel, ob die Welt nun ausgerechnet auch noch meine Geschichte braucht.

Trotz dieser bitteren Realität liebe ich die Messe und habe sie in den vergangenen zwei Jahren schmerzlich vermisst. Ich liebe es, all die wunderbaren Bücher zu bestaunen und all den Menschen zu begegnen, denen Bücher genauso am Herzen liegen wie mir. Auf der Messe treffe ich Bekannte, die ich nur einmal im Jahr persönlich spreche, und ich lerne neue interessante Menschen kennen. Ich höre spannende Vorträge, die meinen Horizont erweitern, entdecke Bücher, die ich sonst nie bemerkt hätte, wie zum Beispiel in diesem Jahr die Krimis spanischer KollegInnen. Und zwischen all den Terminen bleibt immer noch Zeit, beim Sekt zur Happy Hour mit einem Verlagsmitarbeitenden zu plaudern oder beim Kaffee mit meinem Agenten Ideen auszutauschen.