Helge Hesse liest im Goethe-Museum Provinzstadt mit Strahlkraft

In seinen Büchern beschäftigt sich Helge Hesse damit, was es bedeutet, Mensch zu sein. Dabei kommt er oft vom Konkreten zum großen Ganzen. Hesse erklärt komplexe Zusammenhänge so anschaulich, dass sich das Lesen so spannend anfühlt, als habe man gerade einen Roman in der Hand und kein Sachbuch. Sein vorletztes Buch „Die Welt neu beginnen – Leben in Zeiten des Aufbruchs 1775-1799“ wurde mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet. In seinem aktuellen Werk „Ein deutsches Versprechen“ geht es vor allem um die Persönlichkeiten, die nicht nur Weimar, sondern ganz Deutschland geprägt haben. „Ein Ort kann durch seine Menschen zu einem Versprechen werden“, schreibt Hesse in seinem Vorwort. Wie kam er aber auf Weimar?